Министерство спорта России рассмотрит возможность покупки тредбана для Большунова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что направит в Министерство спорта запрос о покупке государством тредбана для лыжника Александра Большунова.



«Ещё раз поздравляем Большунова с замечательными победами. Мы рады, что у него появился достаточно внушительный призовой фонд, который можно потратить на своё усмотрение. Спортсмены тратят деньги на разные цели: одни на благотворительность, другие — на семью, третьи на что-то ещё. Большунов хочет потратить на инвестиции в спорт: планирует приобрести оборудование, которое ему необходимо для тренировочного процесса. Не очень понимаю, что это за тренажёр. Но, если он хочет потратить большие деньги, значит он ему необходим. Большунов желает прогрессировать, расти дальше. Видимо, его не устраивает та позиция, на которой он сейчас находится. Значит, есть куда расти и двигаться — это очень хорошо.



Почему государство не может приобрести этот тренажёр? У нас богатая страна. Если наш лучший лыжник считает, что такой тренажёр необходим, причём не только для него, но и для других спортсменов, надо поддержать. Завтра уйдёт запрос в министерство спорта, чтобы рассмотрели возможность взыскать средства для покупки столь необходимого тренажёра. Нужно внимательно изучить этот вопрос. Может быть, этот тренажёр нужен не только Большунову, но и остальным нашим спортсменам. Тема очень важная.



Обязательно свяжусь с Еленой Вяльбе. Она меня проконсультирует, что это за супермашина, почему так дорого стоит и насколько нужна для подготовки спортсменов. Если нужно, то обязательно надо поднимать вопрос, чтобы государство приобрело такие тренажёры. Надо приобретать уникальные вещи — это инвестиции в наш спорт», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Стоимость тредбанов составляет более € 100 тыс. Ранее Большунов объяснял, что наличие у норвежцев тредбана даёт им большое преимущество: «У норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед ним зеркало, слева-справа стоят камеры, изображение с которых выводится на мониторы перед тобой, и там всё сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. В этом мы отстаём намного, а у норвежцев всё четко, поэтому они идеально ходят коньком и классикой, много выигрывают именно на технике».

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