В ВАДА отреагировали на слова Вяльбе и Бородавко о TUE у норвежских лыжников

Во всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) отреагировали на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе и тренера российских лыжников Юрия Бородавко, которые не исключили, что прогресс норвежцев связан с терапевтическими исключениями (TUE).
«Спортсмены, которые в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей подвергаются нагрузкам, требующим от них высокого уровня выносливости, нередко страдают от астмы по причине большой интенсивности вентиляции лёгких. В дополнение это может усугубляться такими факторами, как воздействие холодного воздуха или хлора.
Наши данные по тестированию, включая данные о лекарствах от астмы, можно найти в следующем отчёте: https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/anti-doping-testing-figures-report
Приём ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах не запрещён. Однако воспрещается принимать это вещество пероральном путём. Отметим также, что, когда ингаляция осуществляется с помощью небулайзера (устройство для проведения ингаляции. — Прим. «Чемпионата»), спортсмены часто превышают допустимый порог введения вещества.
Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое вещество, указанное в Списке запрещённых веществ и методов их приёма ВАДА (https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited). Однако в этом случае необходимо соблюдать условие, согласно которому дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарственных средств (https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/therapy-use-exemptions) для указанного вещества или метода», — сообщили в пресс-службе ВАДА корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
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