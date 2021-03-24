Бородавко: ВАДА разрешает применять запрещённые препараты. Скорее всего, это уже бизнес

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ответ ВАДА на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о норвежских лыжниках. Ранее Вяльбе и Бородавко не исключили, что прогресс норвежцев связан с использованием терапевтических исключений (TUE).

В ВАДА, в частности, ответили, что «приём ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах не запрещён».

«ВАДА чётко расписала дорожную карту, как получают терапевтические разрешения. Но вопрос же не в этом. А в том, как даются эти разрешения: кто, почему, на каком основании? Когда знаешь диагнозы спортсменов, которые получают терапевтические разрешения, создаётся впечатление, что это сборище инвалидов и глубоко больных людей. Но когда открываешь фамилии, получается, что это мировые лидеры. Просто никак не вяжется с результатами и диагнозами, которые эти спортсмены имеют.

На мой взгляд, это является прикрытием для использования запрещённых препаратов официальным путём. Эту проблему нужно озвучивать. На сегодняшний день это больная тема во всём мире. Терапевтические исключения — лазейка легального допинга. Всем странам, которые с лёгкостью оформляют терапевтические исключения, не нужно заниматься допингом, потому что у них этот допинг разрешён. И ВАДА это делает официально. Нонсенс! ВАДА разрешает применять запрещённый препарат. Это говорит о том, что ВАДА стало разрешительной системой, но не запретительной. Скорее всего, это уже превратилось в какой-то бизнес», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.