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«Такое поведение недопустимо». Бородавко — о конфликте Афанасьева и Быкова на ЧР

«Такое поведение недопустимо». Бородавко — о конфликте Афанасьева и Быкова на ЧР
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал скандал, который случился в полуфинале чемпионата России.

Лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков остались недовольны действиями друг друга на лыжне. После финиша они принялись бить друг друга палками, также спортсмены не стеснялись применять нецензурные выражения.

«Я слышал про этот инцидент, один придавил, второй некорректно себя повёл… Это нормально. Спортсмены всегда реагируют бурно. Другое дело, важно, чтобы не доходило до рукоприкладства. Такое поведение недопустимо, мы с этим боремся в сборной. Если говорить за пределами команды, то вы помните инцидент с Мяки в Лахти.

Лично я против подобного поведения, но эмоции никуда не деть. Повторюсь, главное — не применять руки.

Я вообще не помню, чтобы в команде были драки. Ссоры и разговоры на повышенных тонах — да. Но до рукоприкладства дело никогда не доходило», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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