Непряева — о соперницах: готова разорвать, если какая-то стерва прыгнула мне на лыжи

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр российская лыжница Наталья Непряева рассказала о соперничестве внутри женской сборной России между группами.

«У нас индивидуальный вид спорта. На лыжне для меня и Таня, и Юля абсолютно такие же соперницы, как норвежки, шведки или финки. Думаю, у всех так, мы бежим за своим личным результатом. Никто не будет уступать лыжню, потому что «Ах, это же наша, проезжайте». Но всё, что происходит на трассе, там и остаётся. В быту у нас с девочками отличные отношения.

В этом плане я точно мудрее не стала и в такие моменты тяжело себя контролирую. Когда эмоции переполняют, когда я понимаю, что не показала результата из-за того, что какая-то стерва прыгнула мне на лыжи или сломала палку, то готова просто разорвать кого угодно», — рассказала Непряева в интервью проекту «На лыжи» и «Чемпионату».

Полное интервью с большим количеством откровений выйдет на сайте в ближайшее время.