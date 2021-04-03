Сборная России по кёрлингу выиграла второй матч подряд на чемпионате мира

Мужская сборная России по кёрлингу одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, который проходит в Калгари (Канада). В матче второго тура россияне обыграли команду Японии со счётом 9:3 (2:0, 1:0, 0:2, 3:0, 2:0, 1:0, 0:1).

В следующем матче сборная России сыграет с Китаем.

За сборную России на чемпионате мира выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В соревнованиях принимают участие 14 команд — из Кореи, Нидерландов, России, Швеции, Германии, Японии, Швейцарии, США, Италии, Китая, Норвегии, Шотландии, Дании и Канады. На первом этапе участники сыграют по кругу, по результатам кругового этапа шесть лучших команд выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине.