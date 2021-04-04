«Я не слишком расстроился». Большунов отреагировал на отказ Клебо приехать на его свадьбу

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему пригласил на свадьбу с Анной Жеребятьевой своего главного соперника – норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Прочитал его интервью, в котором он говорил, что ему было бы интересно побывать на моей свадьбе. Кажется, Йоханнес тогда пошутил и сказал что-то вроде: «Если я там буду, то в качестве официанта». Но мы с Аней подумали и решили его пригласить. Это тот человек, с которым мы постоянно сражаемся на лыжне. К сожалению, Клебо не приедет. Он ещё до моего приглашения подписал контракт на участие в шоу, у него есть обязательства, которые нужно выполнить. Но я не слишком расстроился», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Свадьба Большунова и Жеребятьевой состоится 24 апреля.

Полностью интервью Александра Большунова «Чемпионату» можно будет прочитать в ближайшее время.