Российские кёрлингисты потерпели первое поражение на ЧМ, уступив Швеции

Мужская сборная России по кёрлингу потерпела первое поражение на чемпионате мира, который проходит в Калгари (Канада). В матче четвёртого тура соревнований российские спортсмены в экстра-энде уступили сборной Швеции со счётом 7:8 (0:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1).

В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Ранее на чемпионате мира российские кёрлингисты одержали три победы над командами Нидерландов, Кореи и Китая. Завтра, 5 апреля, сборная России встретится с соперниками из Германии и Японии.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.