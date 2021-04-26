На матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд по числу болельщиков
Спустя тринадцать месяцев после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией, австралийский стадион «Мельбурн Крикет Граунд» принял 78 113 фанатов на традиционном матче AFL между «Коллингвудом» и «Эссендоном» в день Анзака, сообщает ESPN GB.
Болельщики в Австралии пока ещё неохотно посещают матчи, возвращаясь к обычной жизни после пандемии коронавируса, да и соперники в текущем чемпионате занимают только 15-е и 16-е места в турнирной таблице, но этот матч не пропустил никто, и стадион был заполнен на разрешённые 85%.
Число болельщиков в Мельбурне превысило 67 тысяч. Именно такое количество человек посетило матч Twenty20 по крикету между Индией и Англией в Ахмадабаде в прошлом месяце.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
01:01
- 26 апреля 2021
-
23:58
-
23:01
-
22:19
-
22:10
-
21:07
-
20:58
-
20:32
-
20:19
-
20:04
-
19:42
-
19:23
-
19:07
-
18:17
-
18:07
-
17:40
-
16:44
-
16:39
-
15:33
-
15:15
-
14:41
-
11:23
-
11:00
-
10:34
-
00:31
- 25 апреля 2021
-
22:25
-
20:42
-
20:13
-
19:49
-
18:55
-
18:08
-
17:17
-
16:46
-
16:34
-
16:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам