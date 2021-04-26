На матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд по числу болельщиков

Спустя тринадцать месяцев после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией, австралийский стадион «Мельбурн Крикет Граунд» принял 78 113 фанатов на традиционном матче AFL между «Коллингвудом» и «Эссендоном» в день Анзака, сообщает ESPN GB.

Болельщики в Австралии пока ещё неохотно посещают матчи, возвращаясь к обычной жизни после пандемии коронавируса, да и соперники в текущем чемпионате занимают только 15-е и 16-е места в турнирной таблице, но этот матч не пропустил никто, и стадион был заполнен на разрешённые 85%.

Число болельщиков в Мельбурне превысило 67 тысяч. Именно такое количество человек посетило матч Twenty20 по крикету между Индией и Англией в Ахмадабаде в прошлом месяце.