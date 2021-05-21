Кирпичникова, Каменева и Жилкин завоевали медали ЧЕ по плаванию

Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Кирпичникова финишировала второй в финальном заплыве на 1500 метров. Победу одержала итальянка Симона Квадарелла, третьей стала её соотечественница Мартина Рита Караминьоли.

Мария Каменева стала третьей в финальном заплыве на 100 м на спине. Победила британка Кэтлин Доусон.

Андрей Жилкин завоевал бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем. Победу одержал венгр Себастьян Сабо.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Вольный стиль, 1500 м

1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.53,59.

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 16.01,06.

3. Мартина Рита Караминьоли (Италия) – 16.05,81.

Спина, 100 м

1. Кэтлин Доусон (Великобритания) – 58,18.

2. Кира Туссен (Нидерланды) – 59,02.

3. Мария Каменева (Россия) – 59,13.

...6. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,33.

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Себастьян Сабо (Венгрия) – 23:00.

2. Андрей Говоров (Украина) – 23:01.

3. Андрей Жилкин (Россия) – 23,08.

...6. Андрей Минаков (Россия) — 23,18.