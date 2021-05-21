Кирпичникова, Каменева и Жилкин завоевали медали ЧЕ по плаванию

Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Кирпичникова финишировала второй в финальном заплыве на 1500 метров. Победу одержала итальянка Симона Квадарелла, третьей стала её соотечественница Мартина Рита Караминьоли.
Мария Каменева стала третьей в финальном заплыве на 100 м на спине. Победила британка Кэтлин Доусон.
Андрей Жилкин завоевал бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем. Победу одержал венгр Себастьян Сабо.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Вольный стиль, 1500 м
1. Симона Квадарелла (Италия) – 15.53,59.
2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 16.01,06.
3. Мартина Рита Караминьоли (Италия) – 16.05,81.
Спина, 100 м
1. Кэтлин Доусон (Великобритания) – 58,18.
2. Кира Туссен (Нидерланды) – 59,02.
3. Мария Каменева (Россия) – 59,13.
...6. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,33.
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Себастьян Сабо (Венгрия) – 23:00.
2. Андрей Говоров (Украина) – 23:01.
3. Андрей Жилкин (Россия) – 23,08.
...6. Андрей Минаков (Россия) — 23,18.
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