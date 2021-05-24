Стрелки Бацарашкина, Мухаметьянов и Масленников стали призёрами ЧЕ

Российские стрелки завоевали три медали на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).

Виталина Бацарашкина стала серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, уступив немке Карине Виммер менее балла. Вадим Мухаметьянов вместе с серебром в аналогичной дисциплине завоевал олимпийскую лицензию. Владимир Масленников занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия

Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Иштван Пени (Венгрия) — 251,3

2. Сергей Рихтер (Израиль) — 251,3

3. Владимир Масленников (Россия) — 228,8.

Пневматический пистолет, 10 м

1. Юрай Тузински (Словакия) — 241,0

2. Вадим Мухаметьянов (Россия) — 239,4

3. Робин Вальтер (Германия) — 219,1

4. Артём Черноусов (Россия) — 199,4…

6. Антон Аристархов (Россия) — 157,8.

Женщины. Пневматический пистолет, 10 м

1. Карина Виммер (Германия) — 242,3

2. Виталина Бацарашкина (Россия) — 242,0

3. Селин Гобервиль (Франция) — 218,6.