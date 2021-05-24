Стрелки Бацарашкина, Мухаметьянов и Масленников стали призёрами ЧЕ

Российские стрелки завоевали три медали на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).
Виталина Бацарашкина стала серебряным призёром в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, уступив немке Карине Виммер менее балла. Вадим Мухаметьянов вместе с серебром в аналогичной дисциплине завоевал олимпийскую лицензию. Владимир Масленников занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия
Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м
1. Иштван Пени (Венгрия) — 251,3
2. Сергей Рихтер (Израиль) — 251,3
3. Владимир Масленников (Россия) — 228,8.
Пневматический пистолет, 10 м
1. Юрай Тузински (Словакия) — 241,0
2. Вадим Мухаметьянов (Россия) — 239,4
3. Робин Вальтер (Германия) — 219,1
4. Артём Черноусов (Россия) — 199,4…
6. Антон Аристархов (Россия) — 157,8.
Женщины. Пневматический пистолет, 10 м
1. Карина Виммер (Германия) — 242,3
2. Виталина Бацарашкина (Россия) — 242,0
3. Селин Гобервиль (Франция) — 218,6.
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