Российские стрелки стали призёрами чемпионата Европы в ските

Мужская сборная России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях в дисциплине «скит» на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).

В матче за золотые медали Сергей Дёмин, Николай Пильщиков и Александр Землин уступили команде Кипра. Бронзовыми призёрами стали итальянцы.

В командных соревнованиях по скиту среди женщин сборная России заняла третье место. Призёрами чемпионата Европы стали Алина Фазылзянова, Надежда Коновалова и Зиля Батыршина. В матче за бронзу россиянки победили команду Чехии. В поединке за золото сборная Германии одержала победу над командой Италии.

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Осиеке завершится 6 июня.