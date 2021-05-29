Российские стрелки стали призёрами чемпионата Европы в ските
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Мужская сборная России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях в дисциплине «скит» на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).
В матче за золотые медали Сергей Дёмин, Николай Пильщиков и Александр Землин уступили команде Кипра. Бронзовыми призёрами стали итальянцы.
В командных соревнованиях по скиту среди женщин сборная России заняла третье место. Призёрами чемпионата Европы стали Алина Фазылзянова, Надежда Коновалова и Зиля Батыршина. В матче за бронзу россиянки победили команду Чехии. В поединке за золото сборная Германии одержала победу над командой Италии.
Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Осиеке завершится 6 июня.
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