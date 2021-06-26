Бацарашкина и Черноусов завоевали золото в стрельбе из пистолета на этапе КМ в Осиеке

Российские стрелки завоевали две золотые медали на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, который с 22 июня по 3 июля проходит в Осиеке (Хорватия). Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов победили в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров, смешанные команды» среди 32 команд. В финале россияне победили индийский дуэт со счётом 16:12.

Россиянки Зиля Батыршина, Надежда Коновалова и Наталья Виноградова в упорной борьбе не оставили шансов команде Италии в упражнении «Скит», выиграв в финале со счётом 7:3.

Кубок мира в Осиеке является заключительным стартом перед Олимпийскими играми в Токио-2020. Участие в нём принимают более 600 спортсменов из 61 страны мира. Всего на данный момент на счету российской команды восемь медалей: четыре золотых, три серебряных и одна бронзовая.