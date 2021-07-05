Баташова и Буряк завоевали бронзу чемпионата Европы по современному пятиборью

Россиянки Ульяна Баташова и Анна Буряк стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по современному пятиборью в Нижнем Новгороде.

Победу одержала сборная Беларуси, в составе которой выступали чемпионки мира Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина, лидировавшие с первого до последнего вида пятиборья.

Россиянки поначалу шли вторыми, но на передаче эстафеты в лазер-ране полька Марта Кобецка догнала Баташову, а на оставшейся дистанции Наталия Доминяк обогнала Буряк. В итоге серебро досталось сборной Польши.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Нижний Новгород

Женщины. Эстафета

1. Беларусь (Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко) – 1430.

2. Польша (Марта Кобецка, Наталия Доминяк) – 1391.

3. Россия (Ульяна Баташова, Анна Буряк) – 1382.