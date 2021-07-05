Баташова и Буряк завоевали бронзу чемпионата Европы по современному пятиборью
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Россиянки Ульяна Баташова и Анна Буряк стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по современному пятиборью в Нижнем Новгороде.
Победу одержала сборная Беларуси, в составе которой выступали чемпионки мира Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина, лидировавшие с первого до последнего вида пятиборья.
Россиянки поначалу шли вторыми, но на передаче эстафеты в лазер-ране полька Марта Кобецка догнала Баташову, а на оставшейся дистанции Наталия Доминяк обогнала Буряк. В итоге серебро досталось сборной Польши.
Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Нижний Новгород
Женщины. Эстафета
1. Беларусь (Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко) – 1430.
2. Польша (Марта Кобецка, Наталия Доминяк) – 1391.
3. Россия (Ульяна Баташова, Анна Буряк) – 1382.
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