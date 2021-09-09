Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинка Ярослава Могучих опять оказалась на одном фото с Марией Ласицкене

Украинка Ярослава Могучих опять оказалась на одном фото с Марией Ласицкене
Комментарии

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих вновь оказалась на одной фотографии с олимпийской чемпионкой в соответствующем виде, россиянкой Марией Ласицкене. Снимок сделан после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

На фото Могучих стоит справа, Ласицкене — в центре.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021