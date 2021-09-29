Гимнастка Леванова рассказала, как познакомилась с фигуристом Ковтуном в бане

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова рассказала, как познакомилась в бане со своим возлюбленным, российским фигуристом Максимом Ковтуном.
«Познакомились мы очень смешно: это произошло на олимпийской базе в Новогорске — в бане. Так совпало, что в тот вечер гимнастам устроили совместный банный вечер с фигуристами. Там вообще часто объединяют разные виды спорта в банном комплексе.
Я обычно в баню не хожу, но тут моя подруга попросила сходить с ней за компанию. Также случилось и с Максимом: друг уговорил его прийти. Максим увидел меня, спросил у моей подруги, как со мной связаться, и написал мне на следующий день в «Инстаграм». Так мы начали общаться — и всё закрутилось», — цитирует Леванову «Газета.ру».
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