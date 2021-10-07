Российские гимнасты получили японские визы и поедут на чемпионат мира
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Все члены сборной России по спортивной гимнастике получили японские визы и потому смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Китакюсю с 18 по 24 октября. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение от пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).
«Команда России по спортивной гимнастике, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, в полном составе получила визы для въезда в страну», — сообщил источник.
В состав сборной России по спортивной гимнастике включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.
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