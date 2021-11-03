Российские синхронистки показали зажигательный танец на пляже. Видео

Российские синхронистки Алла Шишкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич и Мария Шурочкина продемонстрировали видео зажигательного танца на пляже, выложив его в социальной сети «Инстаграм».
«Как показывает практика, время выкладывания поста перестало играть какое-либо значение. Поэтому ловите вечерний секси-танец от русалок», — подписала видео Шишкина.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вот что значит тру-синхронщицы: как в воде могут, так и на суше».
«Надо всю подтанцовку нашей эстрады в синхронное отдать, мало у кого получается так слаженно, как у вас».
«Пересмотрела раз двадцать! Девчонки, какие же классные! Настоящие! Рай для глаз!»
«Ну, мужики, берегитесь, увидят ваши жёны, на кого смотрите, разборки пойдут… А какие красавицы! Загляденье!»
«Шакира нервно курит в сторонке. Она всего одна, а здесь таких целых четыре жгучие и талантливые красотки».
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