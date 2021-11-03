Российские синхронистки показали зажигательный танец на пляже. Видео

Российские синхронистки Алла Шишкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич и Мария Шурочкина продемонстрировали видео зажигательного танца на пляже, выложив его в социальной сети «Инстаграм».

«Как показывает практика, время выкладывания поста перестало играть какое-либо значение. Поэтому ловите вечерний секси-танец от русалок», — подписала видео Шишкина.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Вот что значит тру-синхронщицы: как в воде могут, так и на суше».

«Надо всю подтанцовку нашей эстрады в синхронное отдать, мало у кого получается так слаженно, как у вас».

«Пересмотрела раз двадцать! Девчонки, какие же классные! Настоящие! Рай для глаз!»

«Ну, мужики, берегитесь, увидят ваши жёны, на кого смотрите, разборки пойдут… А какие красавицы! Загляденье!»

«Шакира нервно курит в сторонке. Она всего одна, а здесь таких целых четыре жгучие и талантливые красотки».