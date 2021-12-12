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Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото на 500 м на этапе КМ в Калгари

Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото на 500 м на этапе КМ в Калгари
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Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира в Калгари (Канада).

Муштаков победил с рекордом трека — 33,903 секунды. Второе место занял японец Юма Мураками (+0,08 секунды), третье – канадец Лоран Дюбрёй (+0,16).

Рекордсмен мира россиянин Павел Кулижников стал вторым в дивизионе «Б».

Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап. Калгари, Канада
Мужчины. 500 м. Дивизион «А»

1. Виктор Муштаков (Россия) – 33,903.
2. Юма Мураками (Япония) – 33,991.
3. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,064…
14. Руслан Мурашов (Россия) – 34,364…
20. Артём Арефьев (Россия) – 1.09,664.

Дивизион «Б»

1. Бьёрн Магнуссен (Норвегия) – 34,368.
2. Павел Кулижников (Россия) – 34,404.

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