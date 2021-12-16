Дмитрий Логинов завоевал серебро Кубка мира в параллельном гигантском слаломе

Трёхкратный чемпион мира российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Карецце (Италия). В финальном заезде Логинов уступил немцу Штефану Баумайстеру. Бронзовым призёром стал итальянец Эдвин Коратти. Остальные российские участники не смогли выйти в 1/8 финала. Лучшим из них (17-м) стал Дмитрий Сарсембаев.

В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала австрийка Даниэла Ульбинг, опередившая в главном финале чешку Эстер Ледецку, бронзу завоевала немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер. Лучшая из россиянок Дарина Клинк дошла до четвертьфинала и в итоге заняла восьмое место. Милена Быкова и Наталья Соболева остановились в 1/8 финала.