Дмитрий Логинов завоевал серебро Кубка мира в параллельном гигантском слаломе
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Трёхкратный чемпион мира российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Карецце (Италия). В финальном заезде Логинов уступил немцу Штефану Баумайстеру. Бронзовым призёром стал итальянец Эдвин Коратти. Остальные российские участники не смогли выйти в 1/8 финала. Лучшим из них (17-м) стал Дмитрий Сарсембаев.
В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала австрийка Даниэла Ульбинг, опередившая в главном финале чешку Эстер Ледецку, бронзу завоевала немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер. Лучшая из россиянок Дарина Клинк дошла до четвертьфинала и в итоге заняла восьмое место. Милена Быкова и Наталья Соболева остановились в 1/8 финала.
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