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Дмитрий Логинов победил на этапе Кубка мира по сноуборду

Дмитрий Логинов победил на этапе Кубка мира по сноуборду
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Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира на трассе в швейцарском городке Скуоль.

Серебряная награда досталась Штефану Баумайстеру из Германии. Бронзовую медаль получил южнокореец Сан Хо Ли.

В соревнованиях среди женщин россиянка София Надыршина дошла до стадии четвертьфинала, сообщает RT.

Это первая победа Логинова в этом сезоне. Ранее он становился вторым на этапе в итальянской Карецце. Напомним, на чемпионате мира 2021 года Дмитрий защитил титул чемпиона в параллельном гигантском слаломе, а в параллельном слаломе россиянин выиграл бронзовую награду.

Следующий этап Кубка мира в параллельном гигантском слаломе состоится в австрийском городе Зимонхёэ 14 января.

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