Российский гимнаст поднялся на пьедестал с буквой «Z» на груди. Рядом с ним стоял украинец
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В Дохе (Катар) на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике произошёл инцидент с участием российского и украинского спортсмена.
Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Куляк стал обладателем бронзы. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун. Серебряным призёром соревнований стал представитель Казахстана Карими Милад.
Российские и белорусские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.
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