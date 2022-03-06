Российский гимнаст поднялся на пьедестал с буквой «Z» на груди. Рядом с ним стоял украинец

В Дохе (Катар) на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике произошёл инцидент с участием российского и украинского спортсмена.

Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Куляк стал обладателем бронзы. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун. Серебряным призёром соревнований стал представитель Казахстана Карими Милад.

Российские и белорусские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.