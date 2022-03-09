Комментатор Eurosport сообщил о грядущем прекращении вещания на Россию

Комментатор снукера Вадим Синицын, сотрудничающий с Eurosport, сообщил, что сегодня, 9 марта, телеканал прекратит вещание на Россию.
«Пришла информация о том, что с 19:30 мск наш канал на Россию вещать перестанет. Будем работать на другие страны русскоязычного пространства», — написал Синицын в своём «твиттере».
Eurosport — сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая и управляемая американской медиакомпанией Discovery, Inc. Eurosport впервые был запущен на европейских спутниках 5 февраля 1989 года как часть каналов British Sky Broadcasting. В 1991 году новым владельцем Eurosport стала французская TF1 Group. 21 декабря 2012 года Discovery приобрела 20 % акций у TF1 Group за € 170 млн ($ 221,6 млн). 21 января 2014 года Discovery увеличил свою долю до 51 % акций, став основным акционером предприятия, а в июле 2015 года выкупил оставшиеся акции за € 491 млн, чтобы стать единственным акционером.
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