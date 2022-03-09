Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию. На сайте ФИДЕ напротив его фамилии уже стоит норвежский флаг.

«Процесс перехода идёт уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию ранее, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда представителям России проблематично играть турниры или быть тренером, переход станет шагом к продолжению карьеры. Это касается многих спортсменов, которые просто хотят продолжить карьеру.

Связано ли это с ситуацией на Украине? Перед интервью мы договорились, что у нас не должно быть никаких отсылок к этой теме. Я очень сдержанно отношусь к возникшему конфликту. Хочу отделить свой переход от всего, что сейчас происходит в мире.

У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами ещё с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, для меня большая честь представлять эту страну.

Все мои банковские счета в России заморожены. Карты больше не работают. Ситуация сложная, но для меня терпимая. В будущем я могу подать заявление на получение двойного гражданства, но сейчас в первую очередь буду представлять шахматную ассоциацию Норвегии», — приводит слова Романова VG.