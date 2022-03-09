Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию
Комментарии

Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию. На сайте ФИДЕ напротив его фамилии уже стоит норвежский флаг.

«Процесс перехода идёт уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию ранее, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда представителям России проблематично играть турниры или быть тренером, переход станет шагом к продолжению карьеры. Это касается многих спортсменов, которые просто хотят продолжить карьеру.

Связано ли это с ситуацией на Украине? Перед интервью мы договорились, что у нас не должно быть никаких отсылок к этой теме. Я очень сдержанно отношусь к возникшему конфликту. Хочу отделить свой переход от всего, что сейчас происходит в мире.

У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами ещё с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, для меня большая честь представлять эту страну.

Все мои банковские счета в России заморожены. Карты больше не работают. Ситуация сложная, но для меня терпимая. В будущем я могу подать заявление на получение двойного гражданства, но сейчас в первую очередь буду представлять шахматную ассоциацию Норвегии», — приводит слова Романова VG.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022