Канадские гимнасты призвали провести расследование по делу о насилии со стороны тренеров

Более 70 канадских гимнастов поставили подпись под открытым письмом генеральному директору «Спорт Канада» Вики Уокер с просьбой провести расследование в отношении тренеров и руководства национальной команды, обвиняемых в оскорбительном поведении и сексуальном насилии.
«На протяжении почти 10 лет страх возмездия не позволял нам и десяткам других спортсменов высказаться. Однако мы больше не можем сидеть молча. Мы рассказываем о нашем опыте жестокого обращения, пренебрежения и дискриминации в надежде добиться перемен. Просим федерацию принять меры, чтобы следующее поколение канадских гимнастов не подвергалось физическим и психологическим травмам, которые пришлось пережить нам.
Только за последние пять лет поступило множество жалоб из-за различных форм эмоционального, физического и сексуального насилия. Объектами этих жалоб были канадские тренеры, со многими из которых мы сталкивались в несовершеннолетнем возрасте», — говорится в письме, опубликованном на сайте Globalathlete.org.
Копии также были отправлены президенту Олимпийского комитета Канады Трише Смит и другим высокопоставленным спортивным функционерам.
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