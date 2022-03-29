«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки саратовского «Уралочки-НТМК» в перенесённом матче 16-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги на выезде обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:10, 25:21, 25:23).
«Уралочка-НТМК» одержала 15-ю победу и с 44 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги, замыкает которую «Заречье-Одинцово». Для подмосковной команды это 20-е поражение в чемпионате России – сезона-2021/2022.
В матче 25-го тура «Уралочка-НТМК» 1 апреля на выезде сыграет с «Липецком», на следующий день «Заречье-Одинцово» примет на своей площадке челябинское «Динамо-Метар».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Перенесённый матч 16-го тура
«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 0:3 (10:25, 21:25, 23:25).
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