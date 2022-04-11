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Олимпийская чемпионка Шишкина перенесла операцию, неудачно прикусив губу

Олимпийская чемпионка Шишкина перенесла операцию, неудачно прикусив губу
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в групповых упражнениях Алла Шишкина сообщила, что перенесла операцию. По словам спортсменки, она неудачно прикусила губу, из-за чего была вынуждена обратиться к хирургу.

«Пожевала жвачку, прикусила губу, образовался шарик на щеке, я его ещё иголкой ковыряла, думала, сдуется. Не делайте так никогда.

Пришла к стоматологу, а она мне говорит: «Это ретенционная киста, нужно ехать её вырезать у хирурга». Была в институте челюстно-лицевой и пластической хирургии. Четыре шва, минус 10 тысяч рублей», — написала синхронистка в своём телеграм-канале.

За свою карьеру Шишкина 14 раз завоёвывала золотые медали чемпионатов мира и шесть раз побеждала на первенствах Европы.

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