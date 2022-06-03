Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов сообщил о завершении карьеры

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе 31-летний Сослан Рамонов сообщил о завершении спортивной карьеры.

На Олимпиаде россиянин одержал победу в весовой категории до 65 килограммов. Также Рамонов является чемпионом мира 2014 года, бронзовым призёром мирового первенства — 2015, двукратным чемпионом России (2014 и 2016 годы). В последнее время из-за травм спортсмен нечасто выступал на соревнованиях.

«Я не буду участвовать в чемпионате России, я уже завершил спортивную карьеру. Пока не могу ответить на вопрос, чем буду заниматься в дальнейшем. Я ещё раздумываю и пока не принял решение. Хочу найти какое-то занятие, которое будет мне интересно. Думаю, что определюсь с этим в ближайшее время», — приводит слова Рамонова «РИА Новости».

Чемпионат России по борьбе пройдёт в Кызыле 24-26 июня.