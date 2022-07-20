Австралийка Паттерсон — чемпионка мира в прыжках в высоту. Украинка Могучих — вторая

Австралийская легкоатлетка Элеанор Паттерсон одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она покорила высоту в 2,02 м с первой попытки.
Главный фаворит соревнований Ярослава Могучих заняла второе место. Она взяла высоту в 2,02 м только со второй попытки. Впоследствии обе спортсменки пробовали 2,04 м, но по три их захода не увенчались успехом. Украинка была близка к цели, но планка всё же упала со стоек. Третье место – у итальянки Елены Валлортигары (2,00 м с первой попытки).
Для 26-летней австралийки Паттерсон это первая золотая медаль на взрослом чемпионате мира. В 2013-м в Донецке она выигрывала юношеское первенство мира. В марте 2022 года в Белграде на чемпионате мира в помещении Паттерсон с результатом 2,00 м уступила Могучих (2,02 м).
20-летняя Могучих – бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио. Там Могучих перепрыгнула планку на высоте ровно 2 метра, тогда как Никола Макдермотт взяла серебро (2,02), а россиянка Мария Ласицкене – золото (2,04).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Женщины
1. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2,02 м (1-я попытка).
2. Ярослава Могучих (Украина) – 2,02 м (2-я попытка).
3. Елена Валлортигара (Италия) – 2,00 м (1-я попытка).
4. Ирина Геращенко (Украина) – 2,00 м (2-я попытка).
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