Определились полуфиналисты мужской Лиги наций по волейболу
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Определились все полуфиналисты мужской Лиги наций по волейболу. В заключительных четвертьфинальных матчах команда Франции обыграла сборную Японии со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 25:20), а Польша на тай-брейке выиграла у Ирана – 3:2 (25:21, 24:26, 25:18, 16:25, 15:7).
Накануне сборная США обыграла команду Бразилии со счётом 3:1, а Италия с аналогичным счётом нанесла поражение Нидерландам – 3:1.
В полуфинале турнира Франция сыграет с Италией, а Польша встретится с США. Оба матча запланированы на 23 июля.
Сборная России отстранена от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Четвертьфиналы
Франция – Япония – 3:0 (26:24, 25:16, 25:20).
Польша – Иран – 3:2 (25:21, 24:26, 25:18, 16:25, 15:7).
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