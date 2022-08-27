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Иран в пяти сетах переиграл Аргентину на чемпионате мира по волейболу

Иран в пяти сетах переиграл Аргентину на чемпионате мира по волейболу
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Сборная Ирана в пятисетовом матче одолела Аргентину на чемпионате мира по волейболу среди мужчин на арене «Стожице» (Любляна, Словения).

Иранцы обыграли южноамериканцев со счётом 3:2 (22:25, 30:28, 25:18, 32:34, 21:19). У победителей матча 21 балл набрал доигровщик Милад Эбадипур, ещё 16 очков в копилку команды принёс диагональный Амин Эсмаильнежад. В составе Аргентины 19 баллов на счету центрального блокирующего Агустина Лосера и 20 очков у доигровщика Факундо Конте.

ЧМ-2022 (м). Группа F. 1-й тур
27 августа 2022, суббота. 18:30 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 3
Иран

После 1-го тура группу F возглавляют Нидерланды, которые разгромили сборную Египта – 3:0 (25:17, 25:22, 25:16). 29 августа Аргентина встретится с голландцами, а Ирану предстоит сыграть с Египтом.

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.

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