Иран в пяти сетах переиграл Аргентину на чемпионате мира по волейболу

Сборная Ирана в пятисетовом матче одолела Аргентину на чемпионате мира по волейболу среди мужчин на арене «Стожице» (Любляна, Словения).

Иранцы обыграли южноамериканцев со счётом 3:2 (22:25, 30:28, 25:18, 32:34, 21:19). У победителей матча 21 балл набрал доигровщик Милад Эбадипур, ещё 16 очков в копилку команды принёс диагональный Амин Эсмаильнежад. В составе Аргентины 19 баллов на счету центрального блокирующего Агустина Лосера и 20 очков у доигровщика Факундо Конте.

После 1-го тура группу F возглавляют Нидерланды, которые разгромили сборную Египта – 3:0 (25:17, 25:22, 25:16). 29 августа Аргентина встретится с голландцами, а Ирану предстоит сыграть с Египтом.

Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.