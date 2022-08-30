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Японские волейболисты обыграли кубинцев и вышли в плей-офф ЧМ-2022

Японские волейболисты обыграли кубинцев и вышли в плей-офф ЧМ-2022
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На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе В. Сборная Японии уверенно обыграла команду Кубы со счётом 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19).

Самым результативным в составе победителей стал диагональный Юдзи Нисида, принесший своей команде 19 очков. Лучшим в составе кубинцев стал его коллега по амплуа Хесус Хайме, в активе которого 20 баллов, в том числе три эйса. Отметим также, что на счету японца Таиси Онодеры шесть результативных блоков.

Сборная Японии с двумя победами в активе заняла второе место в группе В и вышла в 1/8 финала. У кубинцев – одна победа и третье место в подгруппе.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения
Группа В. Третий тур

Япония – Куба – 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19).

ЧМ-2022 (м). Группа B. 3-й тур
30 августа 2022, вторник. 15:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Куба
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