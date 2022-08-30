Ведущие мини-футбольные клубы России создали новую Суперлигу

Президент мини-футбольного клуба «Синара» Григорий Иванов рассказал о целях новой ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», которую он возглавил.
Учредительное собрание новой организации, объединившей семь профессиональных клубов мини-футбола высшего спортивного дивизиона России, прошло в Тюмени. Ранее чемпионат страны среди команд Суперлиги проводила Ассоциация мини-футбола России (АМФР).
«Признавая заслуги Ассоциации мини-футбола России в нашей стране, подавляющее большинство профессиональных клубов пришло к выводу, что в части именно профессионального мини-футбола уже назрела, если не перезрела, необходимость качественного изменения, своего рода прорыва в совершенствовании проведения чемпионата страны, создания в области мини-футбола не только спортивного, но и коммерчески привлекательного продукта. Создавая лигу, рассчитывая на поддержку других мини-футбольных клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС, есть твёрдая уверенность в том, что вместе сможем создать в такой огромной стране больше сильных и коммерчески успешных мини-футбольных клубов», — приводит слова Иванова пресс-служба мини-футбольного клуба «Сибиряк».
В ближайшее время клубы, объединившиеся в Суперлигу, обратятся в РФС с просьбой о передаче прав на организацию и проведение чемпионата России, представив также обновлённый регламент и календарь соревнования.
- 30 августа 2022
-
21:14
-
20:44
-
19:37
-
19:01
-
18:41
-
17:25
-
15:27
-
15:02
-
14:14
-
13:52
-
13:03
-
12:49
-
12:32
-
10:25
-
08:00
-
07:51
-
07:42
-
06:29
-
00:31
-
00:00
- 29 августа 2022
-
23:29
-
21:27
-
20:44
-
19:51
-
19:21
-
17:27
-
16:00
-
15:54
-
15:45
-
14:44
-
13:30
-
12:58
-
11:11
-
10:56
-
09:05