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Ведущие мини-футбольные клубы России создали новую Суперлигу

Ведущие мини-футбольные клубы России создали новую Суперлигу
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Президент мини-футбольного клуба «Синара» Григорий Иванов рассказал о целях новой ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига», которую он возглавил.

Учредительное собрание новой организации, объединившей семь профессиональных клубов мини-футбола высшего спортивного дивизиона России, прошло в Тюмени. Ранее чемпионат страны среди команд Суперлиги проводила Ассоциация мини-футбола России (АМФР).

«Признавая заслуги Ассоциации мини-футбола России в нашей стране, подавляющее большинство профессиональных клубов пришло к выводу, что в части именно профессионального мини-футбола уже назрела, если не перезрела, необходимость качественного изменения, своего рода прорыва в совершенствовании проведения чемпионата страны, создания в области мини-футбола не только спортивного, но и коммерчески привлекательного продукта. Создавая лигу, рассчитывая на поддержку других мини-футбольных клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС, есть твёрдая уверенность в том, что вместе сможем создать в такой огромной стране больше сильных и коммерчески успешных мини-футбольных клубов», — приводит слова Иванова пресс-служба мини-футбольного клуба «Сибиряк».

В ближайшее время клубы, объединившиеся в Суперлигу, обратятся в РФС с просьбой о передаче прав на организацию и проведение чемпионата России, представив также обновлённый регламент и календарь соревнования.

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