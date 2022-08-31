Волейболисты из Нидерландов обыграли Иран в матче за 1-е место в группе на ЧМ-2022

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе F. Сборная Нидерландов уверенно обыграла команду Ирана со счётом 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:18).
Самым результативным в составе победителей стал диагональный Нимир Абдель-Азиз, принёсший сборной Нидерландов 32 очка, включая четыре эйса и три результативных блока. У команды Ирана отличился доигровщик Милад Эбадипур, на счету которого 18 очков.
Сборные Ирана и Нидерландов досрочно вышли в плей-офф и играли за первое место в подгруппе. Третью позицию ранее заняла команда Аргентины, которая попадёт в 1/8 финала, если войдёт в число четырёх лучших команд, занявших третьи места в своих подгруппах.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения
Группа F. 3-й тур
Иран – Нидерланды – 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 18:25).
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