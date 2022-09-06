Бразилия стала последним четвертьфиналистом мужского ЧМ по волейболу

Сборная Бразилии по волейболу стала последним четвертьфиналистом мужского чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении.

В матче 1/8 финала бразильцы нанесли поражение команде Ирана со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:23). Самым результативным в составе сборной Бразилии стал доигровщик Йоанди Леал Идальго, принёсший своей команде 20 очков. У Ирана доигровщики Милад Эбадипур, Амир Эсфандияр и Мохаммадджавад Манавинезхад набрали по восемь очков.

За выход в полуфинал сборная Бразилии сыграет с командой Аргентины.

Напомним, на предварительном этапе Бразилия заняла первое место в группе В, Иран стал вторым в группе F, а Аргентина – третьей в том же квартете.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Гливице, Польша

1/8 финала

Бразилия – Иран – 3:0 (25:17, 25:22, 25:23).

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.