Бразилия стала последним четвертьфиналистом мужского ЧМ по волейболу

Сборная Бразилии по волейболу стала последним четвертьфиналистом мужского чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении.
В матче 1/8 финала бразильцы нанесли поражение команде Ирана со счётом 3:0 (25:17, 25:22, 25:23). Самым результативным в составе сборной Бразилии стал доигровщик Йоанди Леал Идальго, принёсший своей команде 20 очков. У Ирана доигровщики Милад Эбадипур, Амир Эсфандияр и Мохаммадджавад Манавинезхад набрали по восемь очков.
За выход в полуфинал сборная Бразилии сыграет с командой Аргентины.
Напомним, на предварительном этапе Бразилия заняла первое место в группе В, Иран стал вторым в группе F, а Аргентина – третьей в том же квартете.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Гливице, Польша
1/8 финала
Бразилия – Иран – 3:0 (25:17, 25:22, 25:23).
Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.
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