Ремко Эвенепул должен стать первым бельгийцем за 44 года, выигравшим гонку Гранд Тура

Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Quick-Step Alpha Vinyl лидирует в общем зачёте веломногодневки «Вуэльта Испании» перед заключительным равнинным этапом.

Ближайшего преследователя, испанца Энрик Маса из Movistar, Эвенепул опережает более чем на две минуты. Это означает, что только нелепая случайность может помешать 22-летнему спортсмену выиграть престижную многодневку. В этом случае он должен стать первым за 44 года бельгийцем, ставшим победителем Гранд Тура. Соотечественник Эвенепула Йохан Де Мёйнк в 1978 году победил на «Джиро д'Италия».

«Это самый важный день в моей жизни. Миссия увенчалась успехом. Это необычные ощущения. Все негативные комментарии, которые я получил за последний год, сейчас не имеют значения. Я доказал, на что способен. Это безумие.

Даже не думал об этапе, хотел выиграть общий зачёт, поэтому должен был следить за гонкой и контролировать её. Это было сложно, но команда справилась.

Это важно для моей страны, Бельгии. Для моей семьи и моих друзей. Большое им спасибо. Для меня очень много значит выиграть Гранд Тур под руководством Патрика Лефевра», — приводит слова Эвенепула TV 2.