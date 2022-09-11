Бельгийский велогонщик Эвенепул впервые в карьере выиграл «Вуэльту Испании»

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул первые в карьере выиграл «Вуэльту Испании». Сегодня, 11 сентября, завершился последний, 21-й этап гонки.

Велошоссе. «Вуэльта Испании». 21-й этап. Лас-Росас-де-Мадрид – Мадрид. 96.7 км

1. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) 2:26.36.

2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время.

3. Паскаль Аккерман (Германия, UAE Team Emirates) – то же время.

Общий зачёт гонки

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 80:26.59

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) +2.02.

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +4.57.

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) +5.56.

5. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +7.24.

6. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) +7.45.