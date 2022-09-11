Бельгийский велогонщик Эвенепул впервые в карьере выиграл «Вуэльту Испании»
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Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул первые в карьере выиграл «Вуэльту Испании». Сегодня, 11 сентября, завершился последний, 21-й этап гонки.
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 21-й этап. Лас-Росас-де-Мадрид – Мадрид. 96.7 км
1. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) 2:26.36.
2. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время.
3. Паскаль Аккерман (Германия, UAE Team Emirates) – то же время.
Общий зачёт гонки
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 80:26.59
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) +2.02.
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +4.57.
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) +5.56.
5. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +7.24.
6. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) +7.45.
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