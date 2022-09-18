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Тобиас Фосс стал первым норвежцем, выигравшим индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту

Тобиас Фосс стал первым норвежцем, выигравшим индивидуальную гонку на ЧМ по велоспорту
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Норвежец Тобиас Фосс завоевал золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира по велоспорту, который проходит в Австралии.

Фосс финишировал с результатом 40 минут 2 секунды. Вторым пришёл швейцарский спортсмен Штефан Кюнг, отставший от победителя на 2,9 секунды. Третье место досталось представителю Бельгии Ремко Эвенепулу (девять секунд).

«Думаю, мне очень нравится Австралия. Это было неожиданно — я знал, что я был в хорошей форме, я приехал из Канады, проделал хорошую работу, тренировочный процесс прошёл успешно последние два месяца. Я действительно надеялся занять хорошее место сегодня. Отличная подготовка, хорошее исполнение и в итоге завоёванное золото. Это нереально», — приводит слова Фосса The Guardian.

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