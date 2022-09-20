«Понимали, что Спартакиада без иностранцев не так интересна». Тащин о результатах турнира

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался об интересе к Спартакиаде, где не было иностранных спортсменов.
«Хотелось бы лучше, конечно. Получили столько, сколько и ожидали, – честно, мы понимали, что без иностранных спортсменов смотреть Спартакиаду не так интересно. Но с точки зрения организации события, продакшена, который там был, считаю, что мы шикарно отработали.
Был один момент: директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин жаловался, что на матче его команды была одна камера, но Министерство спорта было в курсе, что конкретно этот матч показываем не мы. Кто там с одной камеры снимал, мы до сих пор не знаем. А разошлось так, будто это мы виноваты.
Что касается продвижения турнира, это же зависит не только от нас. Должен быть маркетинг, наружная реклама, спортсменов нужно звать в различные шоу. Мы же не одни должны это делать. Мне и так кажется, что больше, чем мы, в России для спорта никто не делает», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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