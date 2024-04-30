Велогонщик Власов получил нейтральный статус и сможет выступить на Олимпийских играх

Российский велогонщик Александр Власов, член команды Bora-Hansgrohe, получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI). Соответствующая информация появилась на официальном сайте UCI.

Отметим, что теперь 28-летний россиянин имеет возможность выступать на всех международных соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

Напомним, вчера, 29 апреля, стало известно, что Власов занял второе место в общем зачёте многодневной велогонки «Тур Романдии», которая включала в себя пять этапов, проходивших в Швейцарии. В 2022 году россиянин выигрывал эти же соревнования, а в этот раз уступил лидеру Карлосу Родригесу из Испании семь секунд.