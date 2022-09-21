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Сборная Швейцарии стала чемпионом мира по шоссейным велогонкам в смешанной эстафете

Сборная Швейцарии стала чемпионом мира по шоссейным велогонкам в смешанной эстафете
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Сборная Швейцарии стала чемпионом мира по велогонкам на шоссе в смешанной эстафете. За команду выступали Стефан Биссеггер, Элиза Чабби, Николь Коллер, Штефан Кюнг, Марлен Ройссер и Мауро Шмид.

Достойное сопротивление швейцарской команде смогли оказать только итальянские гонщики, среди которых были Эдоардо Аффини и Филиппо Ганна. Остальные сборные боролись только за третье место, которое досталось команде Австралии.

Отметим, что велогонщица из Нидерландов победительница «Тур де Франс» — 2022 Аннемик ван Влёйтен упала в самом начале своего этапа и долго не могла подняться. Её команда в итоге заняла пятое место.

Велошоссе. Чемпионат мира. Вуллонгонг, Австралия
Смешанная эстафета, 28,2 км

1. Швейцария – 33.47,17.
2. Италия – отставание 2,92.
3. Австралия +38,40
4. Германия +45,89.
5. Нидерланды +51,93.
6. Дания +58,40

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