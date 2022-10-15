Волейболистки «Протона» одержали четвёртую победу в ЧР и вышли в лидеры Суперлиги

Завершились матчи первого игрового дня 4-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Во всех четырёх встречах победу праздновали гости.

Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:18, 26:24, 25:19). Краснодарское «Динамо» нанесло поражение красноярскому «Енисею» — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17). Саратовский «Протон» оказался сильнее «Минчанки» — 3:1 (25:19, 25:22, 21:25, 28:26). Челябинское «Динамо-Метар» взяло верх над подмосковным «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:23, 28:26, 25:16).

«Протон» с четырьмя победами и 12 очками возглавляет турнирную таблицу, у столичного «Динамо» — на очко меньше и второе место.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига

Предварительный этап. 4-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 24:26, 19:25).

«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (17:25, 18:25, 17:25).

«Минчанка» (Минск) – «Протон» (Саратов) — 1:3 (19:25, 22:25, 25:21, 26:28).

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 0:3 (23:25, 26:28, 16:25).