«Протон» одержал пятую победу подряд и лидирует в женской волейбольной Суперлиге

Завершились все матчи игрового дня в женской волейбольной Суперлиге.
Саратовский «Протон» на своей площадке обыграл нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:21). Это пятая победа «Протона» в текущем национальном первенстве. Саратовские волейболистки возглавляют турнирную таблицу с 15 очками в активе.
Московское «Динамо» дома обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:23, 25:15, 25:20). Бело-голубые с 14 очками – на втором месте, так как одна из их побед была одержана на тай-брейке.
Третью строчку с четырьмя победами и 12 очками занимает «Динамо-Ак Барс».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 5-й тур
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:1 (29:27, 20:25, 25:21, 25:16).
«Динамо» (Москва) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — 3:0 (25:23, 25:15, 25:20)
«Протон» (Саратов) – «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:14, 25:21)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Минчанка» (Минск) — 2:3 (19:25, 14:25, 25:16, 25:13, 13:15)
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