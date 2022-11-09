Сонни Кольбрелли объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Итальянский шоссейный велогонщик Сонни Кольбрелли, который в последнее время выступал за команду Bahrain Victorious, объявил о том, что завершает карьеру из-за проблем с сердцем.

Напомним, в марте этого года на финише первого этапа «Вуэльты Каталонии» Кольбрелли пережил остановку сердца. Спортсмен потерял сознание на финише, у него начались судороги. К гонщику сразу прибыли медики и зафиксировали остановку сердца. Для реанимации Кольбрелли понадобился дефибриллятор.

Впоследствии итальянского гонщика снабдили подкожным дефибриллятором, чтобы защитить его от подобных случаев в дальнейшем, однако итальянские законы не позволяют спортсменам соревноваться с данным устройством. Кольбрелли хотел удалить его, но риск был слишком высок и он принял решение оставить всё как есть.

«После того что произошло в Каталонии, надежда на то, что я смогу продолжать быть профессиональным гонщиком, никогда не покидала меня, хотя и была минимальной. Я знал, что обратный путь с дефибриллятором будет трудным», — рассказал Кольбрелли в интервью Cyclingnews.

«Меня ждут новые испытания, и я смело готовлюсь к ним с улыбкой на лице. Продолжайте радоваться каждой поездке, которую я совершаю, даже если это только для развлечения, а не для соревнований», — добавил спортсмен.