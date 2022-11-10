Стало известно, в каких видах спорта государство заплатит участникам Спартакиады

В Министерстве спорта РФ объяснили, по каким видам спорта победителям и призёрам Всероссийской Спартакиады будут предоставлены вознаграждения.
«В ответ на ваш запрос сообщаем. Постановление правительства определяет, что денежные вознаграждения победителям и призёрам Всероссийской Спартакиады среди сильнейших – 2022, а также тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку таких спортсменов, предусмотрены в тех видах спорта, в которых Россия была представлена на Играх XXXII Олимпиады-2020 в Токио или III летних юношеских Олимпийских играх – 2018 в Буэнос-Айресе.
Соответственно, премии получат победители и призёры Спартакиады в тех видах спорта, в которых хотя бы один представитель России выступал на Играх в Токио или юношеских Олимпийских играх — 2018», — говорится в ответе Министерства спорта.
- 10 ноября 2022
-
20:48
-
19:27
-
18:25
-
08:00
-
01:35
-
00:39
-
00:19
- 9 ноября 2022
-
14:57
-
12:28
-
11:02
-
08:00
-
07:55
-
00:13
- 8 ноября 2022
-
23:27
-
20:21
-
20:01
-
13:05
-
12:40
-
12:13
-
11:18
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
00:43
-
00:26
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
21:47
-
20:50
-
19:24
-
19:00
-
17:25
-
16:56
-
16:56
-
16:43
-
16:39