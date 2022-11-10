Стало известно, в каких видах спорта государство заплатит участникам Спартакиады

В Министерстве спорта РФ объяснили, по каким видам спорта победителям и призёрам Всероссийской Спартакиады будут предоставлены вознаграждения.

«В ответ на ваш запрос сообщаем. Постановление правительства определяет, что денежные вознаграждения победителям и призёрам Всероссийской Спартакиады среди сильнейших – 2022, а также тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку таких спортсменов, предусмотрены в тех видах спорта, в которых Россия была представлена на Играх XXXII Олимпиады-2020 в Токио или III летних юношеских Олимпийских играх – 2018 в Буэнос-Айресе.

Соответственно, премии получат победители и призёры Спартакиады в тех видах спорта, в которых хотя бы один представитель России выступал на Играх в Токио или юношеских Олимпийских играх — 2018», — говорится в ответе Министерства спорта.