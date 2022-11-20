Доигровщик «Зенита»: Максим Михайлов не самый талантливый игрок, но это просто машина

Бельгийский волейболист казанского «Зенита» Сэм Деро высказался о своём партнёре по команде россиянине Максиме Михайлове.

«Он машина. Ма-ши-на! Отличный пример того, почему дисциплина и работа бьют талант, если талант не работает дисциплинированно. Макс не самый талантливый игрок на свете, но за счёт усердия и концентрации сделал себя лучшим. Идеальный пример для подражания. Первый приходит на тренировки, последний уходит. Если у него травма, он будет дополнительно работать над собой, чтобы восстановиться быстрее. Если тренировка начинается в 9:30, Макс будет разминаться в зале с 8:30 и первая же подача будет подана с максимальной силой.



Я думаю, такой подход к работе помогает и самому Максиму оставаться среди лучших игроков мира. Когда он так выкладывается, то уверен, что идёт, как нужно, он спокоен, сконцентрирован. Очень важно знать себя, понимать, что тебе нужно, и Макс не только знает, но и выполняет всё это в ежедневном режиме уже много лет», — цитирует Деро «Бизнес Online».