Матч между КПРФ и «Сибиряком» покажут по «Матч ТВ»
Поделиться
В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, столичный мини-футбольный клуб КПРФ проведёт два домашних матча с новосибирским «Сибиряком».
Гости занимают последнюю строчку в российской мини-футбольной Суперлиге, набрав в 16 матчах только одно очко. Хозяева, в свою очередь, расположилась на четвёртой позиции с 26 баллами.
Оба матча пройдут в УСЦ УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкр-н Климовск, проезд Юности, 1.
Пятница, 23 декабря — 19:30 (мск)
Суббота, 24 декабря — 20:00 (мск)
Отметим, что второй матч между командами также будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Болельщиков, посетивших мероприятие, будут ждать развлекательная программа от МФК «КПРФ», а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный.
Комментарии
- 22 декабря 2022
-
17:31
-
16:48
-
13:51
-
11:58
- 21 декабря 2022
-
23:46
-
20:58
-
20:05
-
18:56
-
18:21
-
15:36
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:42
-
13:27
-
13:12
-
12:23
-
12:19
-
11:40
-
09:49
-
09:49
-
04:10
- 20 декабря 2022
-
23:22
-
22:35
-
22:28
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
18:40
-
18:28
-
17:48
-
16:38
-
13:51
-
13:18
-
11:28
Партнерский контент