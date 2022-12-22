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Матч между КПРФ и «Сибиряком» покажут по «Матч ТВ»

Матч между КПРФ и «Сибиряком» покажут по «Матч ТВ»
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В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, столичный мини-футбольный клуб КПРФ проведёт два домашних матча с новосибирским «Сибиряком».

Гости занимают последнюю строчку в российской мини-футбольной Суперлиге, набрав в 16 матчах только одно очко. Хозяева, в свою очередь, расположилась на четвёртой позиции с 26 баллами.

Оба матча пройдут в УСЦ УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкр-н Климовск, проезд Юности, 1.

Пятница, 23 декабря — 19:30 (мск)
Суббота, 24 декабря — 20:00 (мск)

Отметим, что второй матч между командами также будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Болельщиков, посетивших мероприятие, будут ждать развлекательная программа от МФК «КПРФ», а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный.

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