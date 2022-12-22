Волейболист Кобзарь высказался о значении спонсирования в российском клубном волейболе

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь высказался о значении спонсирования в российском клубном волейболе, а также оценил перспективы привлечения инвестиций и популяризации данного вида спорта.
«Всё сразу сложно сделать. Всегда есть к чему стремиться. Любой диванный критик найдёт кучу вопросов. Один из них — почему у нас такой большой разрыв между командами?
Дело в том, что у нас другой подход к спорту, он государственный. Кто каких спонсоров нашёл, тот и сильнее. Так как волейбол всё равно не такой популярный, то спонсоры в него не особо вкладываются.
Для привлечения спонсоров можно много чего сделать, но вряд ли нам удастся перебить футбол или хоккей. Но вообще самый действенный способ — удачное выступление национальной команды на Олимпийских играх. Это даёт толчки, привлекает внимание: дети приходят на занятия, спонсоры становятся более открыты к тебе.
Но сейчас международных стартов вовсе нет, поэтому с этим тяжело. Вообще вроде есть такая статистика, что волейболом после футбола занимается наибольший процент детей в России, потому что волейбол не такой затратный, им могут заниматься все», – приводит слова Кобзаря издание Metaratings.
Напомним, петербургский «Зенит» одержал 13 побед подряд и с 38 очками лидирует в турнирной таблице волейбольного чемпионата России, опережая «Зенит-Казань» на один балл.
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