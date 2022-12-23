«КПРФ» разгромил «Сибиряк» в матче мини-футбольной Суперлиги

Столичный «КПРФ» на своём поле уверенно обыграл новосибирский «Сибиряк» в первом очном матче команд в рамках 9-го тура российской мини-футбольной Суперлиги. Матч закончился со счётом 8:1 в пользу хозяев.
Голы: 7’ Педро (1:0), 8’ Асадов (2:0), 16’ Куприянов а/г (3:0), 23’ Крыкун (4:0), 30’ Педро (5:0), 36’ Лайпеков (5:1), 40’ Лысков (6:1), 40’ Ниязов (7:1), 49’ Заболонков (8:1).
После сегодняшней встречи коллектив из Новосибирска занимает последнее место в российской мини-футбольной Суперлиге, набрав только одно очко. «КПРФ» располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы с 29 очками.
Вторая игра между коллективами состоится уже завтра, 24 декабря, в 20:00 по московскому времени. Как и сегодняшний матч, завтрашнее противостояние пройдёт в УСЦ «Юность» по адресу: г. Подольск, мкр-н Климовск, проезд Юности, 1. Отметим, что матч между командами также будет транслироваться в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
В других матчах сегодняшнего игрового дня «Газпром-Югра» разгромил «Кристалл» (5:0), «Торпедо» сыграло вничью с «Тюменью» (1:1), а «Новая Генерация» проиграла «Норильскому никелю» (1:5).
На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 37 очками в запасе.
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