«КПРФ» победил «Сибиряк» в матче мини-футбольной Суперлиги

Столичный «КПРФ» на своём поле обыграл новосибирский «Сибиряк» во втором очном матче команд в рамках 9-го тура российской мини-футбольной Суперлиги. Матч закончился со счётом 5:3 в пользу хозяев.



Голы: 1’ Баталья (1:0), 4’ Куприянов (1:1), 15’ Денер (2:1), 16’ Асадов (3:1), 19’ Осипов (3:2), 19’ Шимбинья (4:2), 25’ Асадов (5:2), 27’ Куприянов (5:3).



После сегодняшней встречи коллектив из Новосибирска занимает последнее место в российской мини-футбольной Суперлиге, набрав только одно очко. «КПРФ» располагается на третьем месте турнирной таблицы с 32 очками.



В других матчах сегодняшнего игрового дня «Тюмень» в гостях обыграла «Торпедо» (6:4), а «Новая Генерация» разгромно проиграла «Норильскому никелю» (2:6).



На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляет «Норильский никель» с 40 очками.